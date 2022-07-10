Власти Москвы призвали горожан оставаться дома из-за интенсивного ливня
- РИА Новости
«По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные ливни ожидаются до 21:00, в ближайшие часы в среднем выпадет до 10 мм осадков. Менее интенсивный дождь продолжится до 00:00. Просим горожан быть предельно внимательными на улице и по возможности переждать непогоду дома», — сообщило ведомство в своём Telegram.
В пресс-службе добавили, что дождь будет сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 17 м/с.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT дал прогноз погоды на ближайшую неделю в Москве и Московской области.