Власти Москвы призвали горожан оставаться дома из-за интенсивного ливня

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В пресс-службе московского комплекса городского хозяйства призывают жителей столицы не выходить на улицу из-за интенсивного ливня.
Власти Москвы призвали горожан оставаться дома из-за интенсивного ливня
  • РИА Новости

«По прогнозам синоптиков, наиболее интенсивные ливни ожидаются до 21:00, в ближайшие часы в среднем выпадет до 10 мм осадков. Менее интенсивный дождь продолжится до 00:00. Просим горожан быть предельно внимательными на улице и по возможности переждать непогоду дома», — сообщило ведомство в своём Telegram.

В пресс-службе добавили, что дождь будет сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 17 м/с.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT дал прогноз погоды на ближайшую неделю в Москве и Московской области.

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