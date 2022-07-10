Один человек погиб и десять пострадали в результате непогоды в Москве

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В Москве из-за непогоды и её последствий один человек погиб и ещё десять были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Один человек погиб и десять пострадали в результате непогоды в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram.

«Который день в Москве грозы и штормовые порывы ветра. Сегодня ситуация наиболее сложная. Порывы ветра достигают 25 м/с. В больницы доставлены уже десять человек с травмами разной степени тяжести. Один человек погиб. Соболезную пострадавшим», — сообщил мэр.

Он отметил, что городские службы принимают все необходимые меры по устранению последствий урагана. 

Ранее в пресс-службе московского комплекса городского хозяйства призвали жителей столицы не выходить на улицу из-за интенсивного ливня.

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