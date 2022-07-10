Один человек погиб и десять пострадали в результате непогоды в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram.
«Который день в Москве грозы и штормовые порывы ветра. Сегодня ситуация наиболее сложная. Порывы ветра достигают 25 м/с. В больницы доставлены уже десять человек с травмами разной степени тяжести. Один человек погиб. Соболезную пострадавшим», — сообщил мэр.
Он отметил, что городские службы принимают все необходимые меры по устранению последствий урагана.
Ранее в пресс-службе московского комплекса городского хозяйства призвали жителей столицы не выходить на улицу из-за интенсивного ливня.