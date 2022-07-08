В Крыму расследуют дело о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19
- РИА Новости
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Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по РК и Севастополю.
«Врач психиатр-нарколог и медицинская сестра учреждения здравоохранения за денежное вознаграждение, используя свое служебное положение, неправомерно внесли в Единую государственную информационную систему ложные сведения о проведении вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции без фактического её проведения», — уточнили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.
Ранее Newinform сообщал, что в Алтайском крае главврача медцентра признали виновным по делу о крупном мошенничестве.