В Крыму расследуют дело о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

ФСБ пресекла незаконную деятельность двух сотрудников Центрального городской больницы Армянска (Крым).

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по РК и Севастополю.

«Врач психиатр-нарколог и медицинская сестра учреждения здравоохранения за денежное вознаграждение, используя свое служебное положение, неправомерно внесли в Единую государственную информационную систему ложные сведения о проведении вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции без фактического её проведения», — уточнили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.

Ранее Newinform сообщал, что в Алтайском крае главврача медцентра признали виновным по делу о крупном мошенничестве.