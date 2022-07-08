Терапевт Воробьёв напомнил о рисках заболеть из-за использования кондиционера

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Председатель правления Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьёв рассказал о вреде кондиционеров, в том числе в офисах.
Терапевт Воробьёв напомнил о рисках заболеть из-за использования кондиционера
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  • © Jureeporn Chaiyapram / EyeEm

Постоянное использование кондиционеров в офисных пространствах может приводить к негативным последствиям, подчеркнул Воробьёв.

«Терморегуляция у каждого своя. Кто-то мёрзнет при +28 °С, а кто-то и в -40 °С ходит без шапки, варежек и в куртке нараспашку», — отметил специалист в интервью радио Sputnik.

Так, в список возможных проблем со здоровьем из-за неправильного пользования кондиционером можно внести атипичную пневмонию, воспаление лёгких, миозит, радикулит, приступы кашля у страдающих бронхиальной астмой.

Ранее в беседе с URA.RU акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала, что длительное ношение мокрого купальника может стать причиной различных заболеваний.

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