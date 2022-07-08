Совфед принял законопроект о штрафах до 200 тысяч рублей за сброс мусора из автомобилей

Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 200 тыс. рублей с возможностью конфискации автотранспорта за сброс мусора из автомобилей.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, за выгрузку или сброс из автомобиля, мототранспортных средств и т. п. отходов вне предназначенных для мусора мест налагается штраф для граждан от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 до 50 тыс. рублей.

Повторное правонарушение предусматривает штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства.

При этом соответствующие действия, совершённые грузовыми автомобилями, тракторами, с помощью прицепов и т.д. будут караться ещё большими штрафами — от 40 до 50 тыс. рублей для обычных граждан, для должностных лиц — от 60 до 80 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 до 120 тыс. рублей.

Ранее Госдума приняла закон о штрафах до 200 тыс. рублей за выброшенный из машины мусор.

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал данный закон.