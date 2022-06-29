Госдума приняла закон о штрафах до 200 тысяч рублей за выброшенный из машины мусор

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Госдума России на пленарном заседании приняла закон о штрафах до 200 тыс. рублей с возможностью конфискации автотранспорта за выбрасывание мусора из транспортных средств.
Госдума приняла закон о штрафах до 200 тысяч рублей за выброшенный из машины мусор
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Закон предусматривает административную ответственность за выгрузку или сброс с авто- и мототранспортных средств и прицепов к ним отходов вне объектов размещения отходов или площадок их накопления.

Штраф для граждан составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

За повторное правонарушение закон предлагает штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства.

Ранее стало известно, что в России с 1 марта вступает в силу запрет на утилизацию шести групп отходов, в том числе компьютеров и бытовой техники, в мусорные баки.

В частности, запрещается выбрасывать в мусорные контейнеры шины, строительные и медицинские отходы, химические вещества, лампочки и аккумуляторы.

Старую мебель необходимо оставлять на площадке для крупногабаритных отходов рядом с контейнером.

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