В России с 1 марта запретят выбрасывать компьютеры и бытовую технику в мусорные баки

В России с 1 марта вступает в силу запрет на утилизацию шести групп отходов, в частности, компьютеров и бытовой техники, в мусорные баки.

«С 1 марта этого года начнут действовать особые требования Минприроды при обращении с шестью группами отходов», — сообщает «Парламентская газета».

В частности, запрещается выбрасывать в мусорные контейнеры шины, строительные отходы, медицинские отходы, химические вещества, лампочки и аккумуляторы.

Старую мебель необходимо оставлять на площадке для крупногабаритных отходов рядом с контейнером.

«Теперь к списку того, что нельзя бросать в мусор, прибавятся бытовая техника, системные блоки компьютеров, платы и жёсткие диски, их тоже надо будет сдавать на утилизацию», — говорится в сообщении.

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