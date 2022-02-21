В России с 1 марта запретят выбрасывать компьютеры и бытовую технику в мусорные баки
- Legion-Media
«С 1 марта этого года начнут действовать особые требования Минприроды при обращении с шестью группами отходов», — сообщает «Парламентская газета».
В частности, запрещается выбрасывать в мусорные контейнеры шины, строительные отходы, медицинские отходы, химические вещества, лампочки и аккумуляторы.
Старую мебель необходимо оставлять на площадке для крупногабаритных отходов рядом с контейнером.
«Теперь к списку того, что нельзя бросать в мусор, прибавятся бытовая техника, системные блоки компьютеров, платы и жёсткие диски, их тоже надо будет сдавать на утилизацию», — говорится в сообщении.
Ранее Российский экологический оператор (РЭО) предложил сделать обязательным использование вторсырья на всех строительных объектах.
Как сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.