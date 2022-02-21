В России с 1 марта запретят выбрасывать компьютеры и бытовую технику в мусорные баки

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В России с 1 марта вступает в силу запрет на утилизацию шести групп отходов, в частности, компьютеров и бытовой техники, в мусорные баки.
В России с 1 марта запретят выбрасывать компьютеры и бытовую технику в мусорные баки
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«С 1 марта этого года начнут действовать особые требования Минприроды при обращении с шестью группами отходов», — сообщает «Парламентская газета».

В частности, запрещается выбрасывать в мусорные контейнеры шины, строительные отходы, медицинские отходы, химические вещества, лампочки и аккумуляторы.

Старую мебель необходимо оставлять на площадке для крупногабаритных отходов рядом с контейнером.

«Теперь к списку того, что нельзя бросать в мусор, прибавятся бытовая техника, системные блоки компьютеров, платы и жёсткие диски, их тоже надо будет сдавать на утилизацию», — говорится в сообщении.

Ранее Российский экологический оператор (РЭО) предложил сделать обязательным использование вторсырья на всех строительных объектах.

Как сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.

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