РЭО предлагает установить нормативы использования вторсырья на стройках

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Российский экологический оператор (РЭО) предложил сделать обязательным использование вторсырья на всех строительных объектах.
РЭО предлагает установить нормативы использования вторсырья на стройках
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Предлагается установить норматив обязательного применения вторичных материальных ресурсов (ВМР) в строительстве. На первом этапе это будет введение обязательного требования на государственных стройках, включая программы реновации. Затем расширить обязательные критерии применения ВМР для госкорпораций, в том числе на строительство промышленных объектов, ввести директивы по обязательному применению ВМР. Третьим шагом станет закрепление применения нормативов обязательной доли ВМР на всех строительных объектах», — сказал глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

По его словам, в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» планируется разработать и утвердить комплексные планы по вовлечению ВМР и вторсырья в отрасль строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности. Поправки в закон «Об отходах» подготовят Минприроды и Минстрой России.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.

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