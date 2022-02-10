РЭО предлагает установить нормативы использования вторсырья на стройках
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Предлагается установить норматив обязательного применения вторичных материальных ресурсов (ВМР) в строительстве. На первом этапе это будет введение обязательного требования на государственных стройках, включая программы реновации. Затем расширить обязательные критерии применения ВМР для госкорпораций, в том числе на строительство промышленных объектов, ввести директивы по обязательному применению ВМР. Третьим шагом станет закрепление применения нормативов обязательной доли ВМР на всех строительных объектах», — сказал глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.
По его словам, в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» планируется разработать и утвердить комплексные планы по вовлечению ВМР и вторсырья в отрасль строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности. Поправки в закон «Об отходах» подготовят Минприроды и Минстрой России.
Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.