РЭО предлагает установить нормативы использования вторсырья на стройках

Российский экологический оператор (РЭО) предложил сделать обязательным использование вторсырья на всех строительных объектах.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Предлагается установить норматив обязательного применения вторичных материальных ресурсов (ВМР) в строительстве. На первом этапе это будет введение обязательного требования на государственных стройках, включая программы реновации. Затем расширить обязательные критерии применения ВМР для госкорпораций, в том числе на строительство промышленных объектов, ввести директивы по обязательному применению ВМР. Третьим шагом станет закрепление применения нормативов обязательной доли ВМР на всех строительных объектах», — сказал глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

По его словам, в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» планируется разработать и утвердить комплексные планы по вовлечению ВМР и вторсырья в отрасль строительства и ЖКХ, сельского хозяйства, промышленности. Поправки в закон «Об отходах» подготовят Минприроды и Минстрой России.

Как ранее сообщала НСН, в Москве начали проектировать заводы по переработке илового осадка сточных вод.