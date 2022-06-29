Юрист Соловьёв объяснил закон о штрафах за выброшенный из машины мусор

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал принятый Госдумой закон о штрафах до 200 тыс. рублей с возможностью конфискации автотранспорта за выбрасывание мусора из транспортных средств.

Юрист объяснил, что право собственности граждан «остаётся незыблемым» и речь об изъятии идёт только в отношении должностных и юридических лиц.

«В законе речь идёт о выгрузке или сбросе именно отходов производства и потребления, а не о яблочном огрызке или окурке», — уточнил он.

Соловьёв добавил, что штрафы предусмотрены достаточно серьёзные.

«В целом соответствующие опасности данного нарушения и вреда», — подчеркнул юрист.

Госдума приняла закон о штрафах до 200 тыс. рублей за выброшенный из машины мусор.

Штраф для граждан составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

За повторное правонарушение закон предполагает штраф в удвоенном размере с конфискацией транспортного средства.

Ранее стало известно, что в России с 1 марта вступает в силу запрет на утилизацию шести групп отходов, в том числе компьютеров и бытовой техники, в мусорные баки.