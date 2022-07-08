Совфед одобрил закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
Согласно документу, госизменой будет считаться переход на сторону противника в условиях вооружённого конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием России.
За участие в вооружённом конфликте или военных действиях за рубежом против интересов России может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника.
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT поддержал принятый Госдумой законопроект, признающий государственной изменой переход к противнику в ходе вооружённого конфликта.