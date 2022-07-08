Совфед одобрил закон о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника

Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий к госизмене переход на сторону противника в условиях военных действий.

Об этом сообщило РИА Новости.

Согласно документу, госизменой будет считаться переход на сторону противника в условиях вооружённого конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники с участием России.

За участие в вооружённом конфликте или военных действиях за рубежом против интересов России может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника.

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT поддержал принятый Госдумой законопроект, признающий государственной изменой переход к противнику в ходе вооружённого конфликта.