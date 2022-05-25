В Госдуму внесли законопроект о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника

В Государственную думу России внесли законопроект, согласно которому переход на сторону противника во время боевых действий будет относиться к госизмене.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на внесённый в думскую базу документ.

«Так, законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК России в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооружённого конфликта или военных действий против Российской Федерации», — заявили в Госдуме.

Также законопроект предусматривает, что участие россиян в военных действиях на территории других стран в целях, противоречащих российским интересам, наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.

Ранее Совет Федерации России одобрил закон об отмене верхней границы предельного возраста для военной службы в Вооружённых силах России.