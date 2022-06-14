Политолог Бальбек поддержал закон о признании перехода на сторону противника госизменой
- РИА Новости
«Тот, кто хочет показать свою солидарность с Западом или повоевать против родной страны, должен чётко понимать — такое не простят. И цена за измену Родине будет немалой», — сообщил специалист.
По его мнению, вступление в силу данного закона станет своего рода предупреждением для «потенциальных предателей».
Ранее в Госдуме приняли законопроект о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене.