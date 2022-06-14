Политолог Бальбек поддержал закон о признании перехода на сторону противника госизменой

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Дарья Ускова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал принятый Госдумой законопроект, признающий государственной изменой переход к противнику в ходе вооружённого конфликта.
Политолог Бальбек поддержал закон о признании перехода на сторону противника госизменой
  • РИА Новости

«Тот, кто хочет показать свою солидарность с Западом или повоевать против родной страны, должен чётко понимать — такое не простят. И цена за измену Родине будет немалой», — сообщил специалист.

По его мнению, вступление в силу данного закона станет своего рода предупреждением для «потенциальных предателей».

Ранее в Госдуме приняли законопроект о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене.

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