Политолог Бальбек поддержал закон о признании перехода на сторону противника госизменой

Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал принятый Госдумой законопроект, признающий государственной изменой переход к противнику в ходе вооружённого конфликта.

«Тот, кто хочет показать свою солидарность с Западом или повоевать против родной страны, должен чётко понимать — такое не простят. И цена за измену Родине будет немалой», — сообщил специалист.

По его мнению, вступление в силу данного закона станет своего рода предупреждением для «потенциальных предателей».

Ранее в Госдуме приняли законопроект о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене.