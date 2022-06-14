Проект о приравнивании перехода на сторону противника к госизмене приняли в первом чтении

Госдума России приняла в первом чтении законопроект, признающий государственной изменой переход к противнику в ходе вооружённого конфликта.

«Государственной изменой будет считаться переход на сторону противника в условиях вооружённого конфликта, военных действий или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает Россия», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

За участие в вооружённом конфликте или военных действиях за рубежом против интересов России может грозить до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

Ранее соответствующий законопроект, согласно которому переход на сторону противника во время боевых действий будет относиться к госизмене, внесли в Государственную думу.