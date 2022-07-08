Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц

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Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности за пытки, который предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц
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Об этом сообщает РИА Новости.

Пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.

Согласно новому определению пытки, применение таких мер к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий.

Кроме того, документом предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет, если пытки повлекли смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью.

В конце января президент России Владимир Путин поручил палатам парламента рассмотреть в срок до 1 июля законопроект, уточняющий понятие «пытка» в стране.

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