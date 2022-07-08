Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности за пытки, который предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет.

Согласно новому определению пытки, применение таких мер к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий.

Кроме того, документом предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет, если пытки повлекли смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью.

В конце января президент России Владимир Путин поручил палатам парламента рассмотреть в срок до 1 июля законопроект, уточняющий понятие «пытка» в стране.