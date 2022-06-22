Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки

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Госдума России на пленарном заседании приняла закон об ужесточении наказания за пытки, он предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния.
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки
  • РИА Новости

Пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений и наказываются лишением свободы на срок до 12 лет, пишет РИА Новости.

Согласно новому определению пытки, применение таких мер к одному лицу может иметь целью запугивание другого лица, либо иметь целью принудить другое лицо к совершению каких-либо действий.

Кроме того, документом предлагается ввести наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет, если пытки повлекли смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью.

В конце января президент России Владимир Путин поручил палатам парламента рассмотреть в срок до 1 июля законопроект, уточняющий понятие «пытка» в стране.

По словам представителя Генпрокуратуры России Александра Яковлева, ведомство за десять месяцев 2021 года в российских колониях и СИЗО выявило более 110 тыс. фактов нарушений закона, директору ФСИН внесли 25 представлений.

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