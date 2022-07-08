Офтальмолог Шилова предупредила о возможном вреде сосудосуживающих капель

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Профессор, ведущий российский офтальмохирург в области лазерной коррекции Татьяна Шилова предупредила, что регулярное использование глазных капель может привести к хроническому воспалению сосудов глаз.
Офтальмолог Шилова предупредила о возможном вреде сосудосуживающих капель
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» Шилова рассказала, что сосудосуживающие капли вызывают привыкание, снижают чувствительность рецепторов, а воспаление сосудов становится хроническим.

Она также добавила, что такие препараты устраняют симптомы, а не саму проблему.

«При возникновении дискомфорта не стоит самостоятельно подбирать капли, чтобы избежать возможных осложнений», — предупредила офтальмолог.

Ранее в беседе в URA.RU врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина назвала норму потребления шоколада.

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