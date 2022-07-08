Офтальмолог Шилова предупредила о возможном вреде сосудосуживающих капель
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В беседе с «Газетой.Ru» Шилова рассказала, что сосудосуживающие капли вызывают привыкание, снижают чувствительность рецепторов, а воспаление сосудов становится хроническим.
Она также добавила, что такие препараты устраняют симптомы, а не саму проблему.
«При возникновении дискомфорта не стоит самостоятельно подбирать капли, чтобы избежать возможных осложнений», — предупредила офтальмолог.
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