Офтальмолог Шилова предупредила о возможном вреде сосудосуживающих капель

Профессор, ведущий российский офтальмохирург в области лазерной коррекции Татьяна Шилова предупредила, что регулярное использование глазных капель может привести к хроническому воспалению сосудов глаз.

В беседе с «Газетой.Ru» Шилова рассказала, что сосудосуживающие капли вызывают привыкание, снижают чувствительность рецепторов, а воспаление сосудов становится хроническим.

Она также добавила, что такие препараты устраняют симптомы, а не саму проблему.

«При возникновении дискомфорта не стоит самостоятельно подбирать капли, чтобы избежать возможных осложнений», — предупредила офтальмолог.

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