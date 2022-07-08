Совфед одобрил закон об обеспечении проведения ВС России операций за рубежом

Совет Федерации одобрил закон об обеспечении проведения Вооружёнными силами, другими войсками и органами России контртеррористических и иных операций за рубежом.

Об этом сообщает ТАСС.

Теперь в целях обеспечения проведения операций за пределами России кабмин сможет принять решение о введении специальных мер в сфере экономики. Закон также позволяет госзаказчикам — Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФСО и ФСБ — увеличивать или сокращать объём товаров и услуг в рамках заключённых контрактов. При этом допускается изменение цены контракта с учётом законодательства и в пределах основных показателей гособоронзаказа.

Помимо этого, специальные меры кабмина предусматривают «разбронирование материальных ценностей государственного резерва, временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов».

Документ был внесён в Госдуму 30 июня.

6 июля нижняя палата парламента приняла данный законопроект во втором и третьем чтениях.