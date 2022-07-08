Совфед одобрил закон об обеспечении проведения ВС России операций за рубежом
- РИА Новости
- © Мария Девахина
Об этом сообщает ТАСС.
Теперь в целях обеспечения проведения операций за пределами России кабмин сможет принять решение о введении специальных мер в сфере экономики. Закон также позволяет госзаказчикам — Минобороны, МЧС, Росгвардии, ФСО и ФСБ — увеличивать или сокращать объём товаров и услуг в рамках заключённых контрактов. При этом допускается изменение цены контракта с учётом законодательства и в пределах основных показателей гособоронзаказа.
Помимо этого, специальные меры кабмина предусматривают «разбронирование материальных ценностей государственного резерва, временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов».
Документ был внесён в Госдуму 30 июня.
6 июля нижняя палата парламента приняла данный законопроект во втором и третьем чтениях.