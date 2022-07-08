В МЧС подтвердили гибель горноспасателя на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе

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Первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян подтвердил, что в ходе поисково-спасательной операции на шахте «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области погиб горноспасатель.
В МЧС подтвердили гибель горноспасателя на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

«Нам доподлинно известно, что это случилось. Это случилось в составе отделения, звена. Все остальные себя чувствуют хорошо. Причины установит судебно-медицинская экспертиза», — приводит ТАСС его слова в ходе рабочей поездки в Кемерово.

Чуприян добавил, что семье погибшего спасателя окажут необходимую помощь.

5 июля в Распадской угольной компании заявили, что причиной обрушения породы стало сейсмическое событие.

После ЧП из шахты на поверхность вывели 188 из 190 горняков.

Спасатели подняли тело одного из погибших горняков на шахте в Кузбассе.

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