Из шахты «Распадская-Коксовая» вывели 188 из 190 горняков
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«По уточнённым данным, в шахте находились 190 человек, на поверхность выведены 188 человек. Продолжаются поиски двух горняков», — сказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что около 190 горняков эвакуируют из шахты «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области после обрушения горной породы.
Позднее стало известно, что прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ЧП на шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске.