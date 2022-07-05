Из шахты «Распадская-Коксовая» вывели 188 из 190 горняков

В пресс-службе МЧС России заявили, что из шахты «Распадская-Коксовая» в Кузбассе на поверхность вывели 188 из 190 горняков.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«По уточнённым данным, в шахте находились 190 человек, на поверхность выведены 188 человек. Продолжаются поиски двух горняков», — сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что около 190 горняков эвакуируют из шахты «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области после обрушения горной породы.

Позднее стало известно, что прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ЧП на шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске.