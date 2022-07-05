Прокуратура организовала проверку в связи с обрушением на шахте в Кузбассе

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ЧП на шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«На место выехали исполняющие обязанности прокурора Междуреченска и Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Организована проверка (о соблюдении требований законодательства. — RT) охраны труда и промышленной безопасности», — сказали в пресс-службе.

Вместе с этим РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что на поверхность из шахты вывели 46 горняков после обрушения породы, двоим понадобилась помощь врачей. Неизвестной остаётся судьба двух шахтеров.

Ранее СМИ сообщали, что около 190 горняков эвакуируют из шахты «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области после обрушения горной породы.