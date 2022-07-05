Причиной обрушения породы на шахте в Кузбассе стало сейсмособытие

В Распадской угольной компании заявили, что причиной обрушения породы на шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе стало сейсмическое событие.

«На северо-западе, в 5 км от Междуреченска, произошло сейсмическое событие, в результате которого произошло обрушение породы на шахте «Распадская-Коксовая». В настоящее время работников выводят на поверхность. На месте работают отряды ВГСЧ», — рассказали РИА Новости в компании.

Ранее сообщалось, что около 190 горняков эвакуируют из шахты «Распадская-Коксовая» в Кемеровской области после обрушения горной породы.

Позднее стало известно, что прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ЧП на шахте «Распадская-Коксовая» в Междуреченске.