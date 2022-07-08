Глава Минпромторга Мантуров заявил об отсутствии дефицита товаров в России

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В России не наблюдается дефицита товаров ни в одном сегменте потребительского рынка. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Глава Минпромторга Мантуров заявил об отсутствии дефицита товаров в России
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Ни в одном сегменте даже близко нет товарного дефицита», — приводит РИА Новости его слова по итогам заседания президиума комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по торговле и потребительскому рынку.

В начале апреля Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты в некоторых регионах России.

В мае статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил о налаживании ситуации с производством чековой ленты в стране.

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