Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты в некоторых регионах России

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Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в ряде российских регионов фиксируется дефицит кассовой ленты.
Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты в некоторых регионах России
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«Действительно, у нас сейчас есть рост цен в два-три раза по сравнению с февралём на кассовую ленту. В некоторых регионах отдельных появился дефицит. Потому что у нас все потребители кассовой ленты, а это и розничные сети, и банки, и другие организации, использовали не только отечественную, но и импортную ленту», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в России импортную ленту использует «где-то 50%, может быть, даже больше рынка».

Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минпромторг выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки.

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