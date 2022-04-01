Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты в некоторых регионах России

Заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в ряде российских регионов фиксируется дефицит кассовой ленты.

«Действительно, у нас сейчас есть рост цен в два-три раза по сравнению с февралём на кассовую ленту. В некоторых регионах отдельных появился дефицит. Потому что у нас все потребители кассовой ленты, а это и розничные сети, и банки, и другие организации, использовали не только отечественную, но и импортную ленту», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в России импортную ленту использует «где-то 50%, может быть, даже больше рынка».

Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минпромторг выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки.