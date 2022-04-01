Экономист Остапкович поддержал предложение Минпромторга отказаться от кассовых чеков

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Ангелина Шурпина
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Минпромторг выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки.
Экономист Остапкович поддержал предложение Минпромторга отказаться от кассовых чеков
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«Я придерживаюсь мнения Минпромторга, а они мотивируют это возможным дефицитом бумаги», — сказал экономист.

По его мнению, тот факт, что людям не будут давать на руки чеки, никакой существенной нагрузки не несёт.

«У нас было уж слишком большое потребление бумаги на чеках. Это нужно для торгового учёта, но это всё будет сохраняться в теле самой кассы», — заключил Остапкович.

Ранее «Известия» сообщили о том, что Минпромторг предложил отказаться от кассовых чеков.

В министерстве полагают, что чеки можно предоставлять только по требованию покупателя — в бумажном или электронном виде.

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