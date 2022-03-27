Юрист рассказала, как поступать с сертификатами закрывшихся в России магазинов

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Ангелина Шурпина
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в беседе с RT рассказала, как поступать с подарочными сертификатами в связи с прекращением работы ряда магазинов в России.
Юрист рассказала, как поступать с сертификатами закрывшихся в России магазинов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По словам специалиста, в случае закрытия магазина владелец обязан вернуть денежные средства, внесённые за сертификат либо подарочную карту.

«Если это подарочные карты, за которые граждане заплатили деньги, в этом случае нужно требовать возврата денежных средств», — рассказала юрист.

Она подчеркнула, что, даже если на сертификате содержится информация о том, что он не подлежит возврату и обмену, деньги всё равно обязаны вернуть.

«Это неосновательное обогащение юридического лица, которое взяло деньги с обязательством возместить предъявителю сертификата товар на эту сумму, а если товар не был выдан, значит, у этого юридического лица неосновательное обогащение, которое можно и нужно возмещать в судебном порядке», — заключила Ярмуш. 

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