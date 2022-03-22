Аналитик Ульянов рассказал о виде мошенничества с «обходом» ограничений Visa и Mastercard

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Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов сообщил, что мошенники стали предлагать россиянам способы «обойти» ограничения Visa и Mastercard, чтобы те могли оплачивать услуги за границей или на иностранных ресурсах.
Аналитик Ульянов рассказал о виде мошенничества с «обходом» ограничений Visa и Mastercard
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«Злоумышленники размещают рекламу своих услуг в соцсетях и мессенджерах. Они обещают гражданам провести платёж в иностранном интернет-магазине или оплатить зарубежный онлайн-сервис. Также гражданам предлагают оформить карту Visa или Mastercard, которой можно расплачиваться за рубежом. Реклама может вести либо на сайт псевдопосредника, либо на его личную страницу», — объяснил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Затем для получения услуги гражданина просят перевести деньги на счёт мошенника, а также сообщить ему требуемые якобы для оформления пластиковой карты персональные данные.

Однако по факту обещанных услуг злоумышленники не оказывают.

Ранее специалист по информационной безопасности Юрий Морозов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

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