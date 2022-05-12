Минпромторг заявил о налаживании ситуации с производством чековой ленты в России

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Статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил о налаживании ситуации с производством чековой ленты в стране.
Минпромторг заявил о налаживании ситуации с производством чековой ленты в России
  • Gettyimages.ru
  • © Noel Hendrickson

«Совокупная мощность производства такой ленты на территории России составляет сейчас около 8 тыс. т в месяц. При этом, по экспертной оценке, в 2022 году спрос на кассовую ленту ожидается в объёме 5 тыс. т в месяц. Таким образом, уже сейчас мы можем производить данного товара намного больше, чем текущая потребность внутреннего рынка в нём», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящий момент в России работают шесть крупных предприятий — производителей чековой ленты.

В начале апреля Минпромторг сообщил о дефиците кассовой ленты в некоторых регионах России.

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