Врач Лейзерман рассказал, как не заболеть в летний период

Профессор, заместитель главврача московской городской клинической больницы №29 им. Баумана Михаил Лейзерман перечислил несколько правил, которые помогут сохранить здоровье летом.

Первое из них касается кондиционеров. Температурный режим на устройствах стоит выставлять не более чем на 3—4 градуса ниже окружающего воздуха, чтобы не переохлаждать кожу и слизистую оболочку верхних дыхательных путей и, соответственно, не заболеть, объяснил специалист в разговоре с «Российской газетой».

В помещении нежелательно сидеть прямо перед кондиционером. Сядьте сбоку или подальше от холодной струи, посоветовал врач.

«Много пейте для поддержания водно-солевого баланса. При этом вода не должна быть очень холодной, чтобы не вызвать спазм сосудов полости рта и глотки», — отметил Лейзерман.

Ранее в беседе с URA.RU акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала, что длительное ношение мокрого купальника может стать причиной различных заболеваний.