Врач Лейзерман рассказал, как не заболеть в летний период

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Профессор, заместитель главврача московской городской клинической больницы №29 им. Баумана Михаил Лейзерман перечислил несколько правил, которые помогут сохранить здоровье летом.
Врач Лейзерман рассказал, как не заболеть в летний период
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Первое из них касается кондиционеров. Температурный режим на устройствах стоит выставлять не более чем на 3—4 градуса ниже окружающего воздуха, чтобы не переохлаждать кожу и слизистую оболочку верхних дыхательных путей и, соответственно, не заболеть, объяснил специалист в разговоре с «Российской газетой».

В помещении нежелательно сидеть прямо перед кондиционером. Сядьте сбоку или подальше от холодной струи, посоветовал врач.

«Много пейте для поддержания водно-солевого баланса. При этом вода не должна быть очень холодной, чтобы не вызвать спазм сосудов полости рта и глотки», — отметил Лейзерман.

Ранее в беседе с URA.RU акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала, что длительное ношение мокрого купальника может стать причиной различных заболеваний.

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