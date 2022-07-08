Врач Лейзерман рассказал, как не заболеть в летний период
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Первое из них касается кондиционеров. Температурный режим на устройствах стоит выставлять не более чем на 3—4 градуса ниже окружающего воздуха, чтобы не переохлаждать кожу и слизистую оболочку верхних дыхательных путей и, соответственно, не заболеть, объяснил специалист в разговоре с «Российской газетой».
В помещении нежелательно сидеть прямо перед кондиционером. Сядьте сбоку или подальше от холодной струи, посоветовал врач.
«Много пейте для поддержания водно-солевого баланса. При этом вода не должна быть очень холодной, чтобы не вызвать спазм сосудов полости рта и глотки», — отметил Лейзерман.
Ранее в беседе с URA.RU акушер-гинеколог, репродуктолог Гаяне Калоева рассказала, что длительное ношение мокрого купальника может стать причиной различных заболеваний.