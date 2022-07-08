Совфед одобрил закон о медпомощи по полису ОМС ряду работающих в России иностранцев

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому медицинская помощь некоторым категориям пребывающим в России иностранцам будет оказываться по полису ОМС.

Об этом сообщает ТАСС.

«Согласно закону временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, а также осуществляющие трудовую деятельность постоянно проживающие в России иностранные граждане, являющиеся высококвалифицированными специалистами, признаются застрахованными лицами по обязательному медицинскому страхованию», — говорится в пояснительной записке.

Указанные гарантии будут сохранены только в отношении высококвалифицированных специалистов, временно пребывающих в России. Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.