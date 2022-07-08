Педиатр Татаркина перечислила абсолютные противопоказания для любой вакцинации

Врач-педиатр Ольга Татаркина рассказала, в каких случаях категорически запрещено проводить вакцинацию.

«Абсолютными противопоказаниями для проведения вакцинации являются непереносимость компонента вакцины, сильная реакция на предыдущее введение этой же вакцины в виде повышения температуры тела выше 40 °С, отёк и гиперемия кожных покровов в месте введения вакцины или поствакцинальное осложнение», — сообщила эксперт в беседе с «Известиями».

Для определённых видов вакцин существуют дополнительные противопоказания, которые важно обсудить с врачом, подчеркнула Татаркина.

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