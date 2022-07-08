Профильный комитет Совфеда запретил послу Британии посещение верхней палаты парламента
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Как сообщает ТАСС, соответствующее предложение выдвинул глава комитета Вячеслав Тимченко.
«Решение принято единогласно», — отметил он после голосования членов комитета.
Ранее жители Москвы с помощью проекта «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы назвать территорию возле посольства Великобритании в российской столице в честь Луганской Народной Республики.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал данное решение.