Профильный комитет Совфеда запретил послу Британии посещение верхней палаты парламента

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Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение в качестве ответной меры запретить послу Великобритании посещение здания верхней палаты парламента.
Профильный комитет Совфеда запретил послу Британии посещение верхней палаты парламента
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Как сообщает ТАСС, соответствующее предложение выдвинул глава комитета Вячеслав Тимченко.

«Решение принято единогласно», — отметил он после голосования членов комитета.

Ранее жители Москвы с помощью проекта «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы назвать территорию возле посольства Великобритании в российской столице в честь Луганской Народной Республики.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал данное решение.

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