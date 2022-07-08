Профильный комитет Совфеда запретил послу Британии посещение верхней палаты парламента

Профильный комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение в качестве ответной меры запретить послу Великобритании посещение здания верхней палаты парламента.

Как сообщает ТАСС, соответствующее предложение выдвинул глава комитета Вячеслав Тимченко.

«Решение принято единогласно», — отметил он после голосования членов комитета.

Ранее жители Москвы с помощью проекта «Активный гражданин» проголосовали за то, чтобы назвать территорию возле посольства Великобритании в российской столице в честь Луганской Народной Республики.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT прокомментировал данное решение.