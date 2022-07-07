В Тюменской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан

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В Тюменской области отменили обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий граждан.
В Тюменской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Соответствующий документ опубликовал региональный Роспотребнадзор.

«Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача по Тюменской области о проведении профилактических прививок против COVID-19», — говорится в постановлении.

Также стало известно, что в Марий Эл прививку от COVID-19 сделали 421 643 жителя, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Завершили иммунизацию 403 078 человек.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией в Европе, в том числе в Италии и Франции.

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