Путин заявил, что власти смогли минимизировать последствия антироссийских санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что властям удалось минимизировать последствия незаконных антироссийских санкций.

Он отметил, что в течение короткого времени российские власти ввели несколько пакетов антисанкционных мер.

«Благодаря им последствия от недружественных, явно враждебных действий западных стран удалось минимизировать», — заявил Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Ранее российский лидер назвал многолетнюю макроэкономическую политику стран G7, включающую бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов, безответственной.