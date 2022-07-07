Путин заявил, что власти смогли минимизировать последствия антироссийских санкций

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Президент России Владимир Путин заявил, что властям удалось минимизировать последствия незаконных антироссийских санкций.
Путин заявил, что власти смогли минимизировать последствия антироссийских санкций
  • РИА Новости

Он отметил, что в течение короткого времени российские власти ввели несколько пакетов антисанкционных мер.

«Благодаря им последствия от недружественных, явно враждебных действий западных стран удалось минимизировать», — заявил Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций.

Ранее российский лидер назвал многолетнюю макроэкономическую политику стран G7, включающую бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов, безответственной.

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