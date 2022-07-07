Терапевт Лапа рассказала о заболеваниях, которые могут обостриться в жару

Генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа рассказала о заболеваниях, которые могут обостриться в жару.

«Это очень коварная погода. Многие начинают есть мороженое, и пошли ангины, тонзиллиты. Плюс, конечно, аллергии, особенно всесезонные. В мороженом есть консерванты и красители. А это гистамины. Поэтому люди сейчас часто обращаются к нам с отёками, экземами, покраснениями», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, также растёт число обращений с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку в жаркую погоду увеличивается нагрузка на сердце.

Как считает Лапа, особенную опасность такая погода представляет для тех, кто перенёс инфаркт, инсульт, страдает от постковида.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.