Диетолог Писарева рассказала о правилах полезного завтрака

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Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала о правилах полезного завтрака.
Диетолог Писарева рассказала о правилах полезного завтрака
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«Полезная привычка на завтрак — это, конечно, распорядок дня. Если вы всё время едите в 9 часов, но вдруг позавтракали только в 12, то организму очень трудно перестраиваться. Нужно соблюдать привычки. Перед завтраком лучше выпить стакан чистой воды», — заявила она в беседе с Nation News.

Второй полезной привычкой эксперт назвала планирование своего рациона заранее, чтобы «не хватать что попало» и не есть бутерброды.

Заранее можно приготовить, к примеру, сырники или «ленивую овсянку», считает Писарева.

Третья привычка заключается в том, чтобы составить рацион из сложных углеводов, белков и полезных жиров.

«В утреннем рационе обязательно должны присутствовать сложные углеводы. Они дадут заряд энергии на целый день. К ним относятся цельнозерновые каши, например гречневая или овсяная. Также на завтрак нужно употреблять белки. Это могут быть отварные яйца, омлет, кисломолочные продукты», — пояснила эксперт.

К полезным жирам она отнесла орехи, авокадо, оливковое или льняное масло.

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