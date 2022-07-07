В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на портал Стопкоронавирус.рф.

С начала пандемии в регионе заболели 424,2 тыс. жителей, выздоровели 411,7 тыс. В настоящее время болеют 927 пациентов.

Вакцинировались свыше 2 млн человек, оба компонента вакцины в области получили 1,9 млн.

Также стало известно, что городская больница Святого Великомученика Георгия в Санкт-Петербурге выписала своего последнего пациента с COVID-19, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации. За 27 месяцев в учреждении вылечили около 35 тыс. человек.

После окончания работы с коронавирусными пациентами в стационаре будут оказывать помощь пациентам с инсультом, сахарным диабетом, заболеваниями бронхолёгочной системы, атеросклерозом артерий нижних конечностей, а также проводить госпитальную реабилитацию.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией в Европе, в том числе в Италии и Франции.