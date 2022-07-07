В Оренбургской области подтвердили 12 случаев COVID-19 за сутки

В Оренбургской области подтвердили 12 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 217 444 жителя. Вылечились 212 617 человек, в том числе 33 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 3359 случаев коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией в Европе, в том числе в Италии и Франции.