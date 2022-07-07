В Татарстане зарегистрировали 43 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Татарстане зарегистрировали 43 случая COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зарегистрировали 43 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболели 152 849 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 32 человека, всего — 149 438.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 266 случаев коронавируса за сутки. Госпитализированы 62 пациента, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели 262 жителя.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией в Европе, в том числе в Италии и Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить