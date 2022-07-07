В Татарстане зарегистрировали 43 случая COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 43 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время».

С начала пандемии в республике заболели 152 849 жителей. Выздоровели за минувшие 24 часа 32 человека, всего — 149 438.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 266 случаев коронавируса за сутки. Госпитализированы 62 пациента, передают «Невские новости» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Выздоровели 262 жителя.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач — инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией в Европе, в том числе в Италии и Франции.