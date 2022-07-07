В Удмуртии выявили 12 случаев COVID-19 за сутки

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В Удмуртии выявили 12 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 22 жителя.
В Удмуртии выявили 12 случаев COVID-19 за сутки
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

У 782 заболевших болезнь протекает в лёгкой форме. Ещё 23 пациента находятся в состоянии средней тяжести, шесть — в тяжёлом.

Общее число заболевших в регионе достигло 167 578. Вылечились 163 557 человек, передаёт izh.kp.ru.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с пандемией в Европе, в том числе в Италии и Франции.

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