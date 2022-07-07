В РФПИ рассказали об итогах исследования пяти вакцин от COVID-19 в Иране

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали об итогах исследования пяти вакцин от COVID-19 в Иране.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Исследование проводилось на основе анализа данных 3591 студента-медика, полностью вакцинированного «Спутником V», вакцинами AstraZeneca, Sinopharm, а также индийской Bharat Biotech и иранской COVIran Barrekat в период с марта по август 2021 года. По итогам исследования, «Спутник V» продемонстрировал лучшие результаты по защите от заражения коронавирусом после вакцинации», — заявили в РФПИ.

Там отметили, что доля участников, заболевших COVID-19, составила 3,13% от общего числа вакцинированных российским препаратом (Sinopharm — 4,23%, AstraZeneca — 6,22%).

«Ранее уникальное независимое исследование в Венгрии по прямому сравнению пяти вакцин против коронавируса («Спутник V», Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca) на основе данных 3,7 млн человек в период с января по июнь 2021 года продемонстрировало, что «Спутник V» имеет лучший показатель защиты против летальных случаев от коронавируса на уровне 98% и эффективность 85,7% против коронавирусной инфекции», — отметили в фонде.

РФПИ — основной инвестор в разработку и производство вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». «Спутник V» одобрен к применению в 71 стране, «Спутник Лайт» — более чем в 30 странах.