Песков заявил, что Россия руководствуется своими интересами в проекте «Сахалин-1»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия руководствуется исключительно своими интересами в проекте «Сахалин-1».

«Правительство всем этим занимается и формулирует предложения. Естественно, все кризисные проявления, они не остаются без внимания», — сказал Песков.

В Кремле не стали отвечать, возможен ли с проектом «Сахалин-1» сценарий, похожий на ситуацию с «Сахалином-2», отметив, что в каждом отдельно взятом случае принимаются отдельные решения.

«Мы руководствуемся исключительно своими интересами», — добавил Песков.

Ранее вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что добыча нефти на проекте «Сахалин-1» из-за введённых ограничений сократилась в 22 раза.

30 июня Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями ряда стран.

Согласно документу, оператора проекта «Сахалин-2» — Sakhalin Energy — сменит новое, российское юрлицо.

Имущество Sakhalin Energy при этом будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору «Cахалина-2».

Вместе с этим правительство даст возможность иностранным акционерам сохранить свои доли в новом операторе «Сахалина-2», которым станет российское ООО. В случае отказа акционеров государство сможет продать их доли, а деньги от продажи зачислить на специальные счета, открытые на имена акционеров.