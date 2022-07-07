Полпред Трутнев сообщил о снижении добычи нефти на «Сахалине-1» в 22 раза

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Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что добыча нефти на проекте «Сахалин-1» из-за введённых ограничений сократилась в 22 раза.
Полпред Трутнев сообщил о снижении добычи нефти на «Сахалине-1» в 22 раза
  • РИА Новости

«Что касается проекта «Сахалин-1», то из-за введённых ограничений по ряду причин добыча нефти на проекте сократилась в 22 раза — с 220 тыс. баррелей в сутки до 10 тыс. баррелей», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, недополучено будет в 2023 году до 38 млрд рублей.

«Это 26% от уровня собственных доходов региона в 2022 году», — заявил Трутнев.

Ранее научный руководитель Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.

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