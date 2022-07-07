Полпред Трутнев сообщил о снижении добычи нефти на «Сахалине-1» в 22 раза
- РИА Новости
«Что касается проекта «Сахалин-1», то из-за введённых ограничений по ряду причин добыча нефти на проекте сократилась в 22 раза — с 220 тыс. баррелей в сутки до 10 тыс. баррелей», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, недополучено будет в 2023 году до 38 млрд рублей.
«Это 26% от уровня собственных доходов региона в 2022 году», — заявил Трутнев.
Ранее научный руководитель Центра этнических и международных исследований, кандидат исторических наук Антон Бредихин в беседе с ФАН прокомментировал возможные ограничения импорта российской нефти.