Кабмин России выделит ещё около 1 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами

Правительство России выделит дополнительно ещё около 1 млрд рублей на обеспечение льготников бесплатными лекарствами.

Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, открывая заседание кабмина.

«В повестке заседания правительства — вопрос об обеспечении лекарствами льготных категорий граждан. Они получают различные препараты, медицинские изделия бесплатно — по рецепту врача», — цитирует его ТАСС.

Мишустин напомнил, что это касается и лечебного питания для детей с тяжёлыми заболеваниями и ограниченными возможностями здоровья.

«Распределим сегодня между регионами почти 2 млрд рублей, которые предусмотрены на эти цели в бюджете на текущий год, и выделим дополнительные средства — ещё свыше 1 млрд рублей», — добавил Мишустин.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель Экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров в беседе с «Парламентской газетой» рассказал о мерах поддержки фармотрасли.