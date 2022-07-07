Кабмин России выделит ещё около 1 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами

Короткая ссылка
Правительство России выделит дополнительно ещё около 1 млрд рублей на обеспечение льготников бесплатными лекарствами.
Кабмин России выделит ещё около 1 млрд рублей на обеспечение льготников лекарствами
  • РИА Новости

Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, открывая заседание кабмина.

«В повестке заседания правительства — вопрос об обеспечении лекарствами льготных категорий граждан. Они получают различные препараты, медицинские изделия бесплатно — по рецепту врача», — цитирует его ТАСС.

Мишустин напомнил, что это касается и лечебного питания для детей с тяжёлыми заболеваниями и ограниченными возможностями здоровья.

«Распределим сегодня между регионами почти 2 млрд рублей, которые предусмотрены на эти цели в бюджете на текущий год, и выделим дополнительные средства — ещё свыше 1 млрд рублей», — добавил Мишустин.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель Экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров в беседе с «Парламентской газетой» рассказал о мерах поддержки фармотрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить