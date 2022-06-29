В ассоциации аптечных сетей поддержали идею продавать рецептурные лекарства онлайн

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева прокомментировала идею продавать рецептурные лекарства онлайн.

«Первое, что может обеспечить дистанционная продажа, — это удобство для покупателей, никаких других мотивов не может быть. С другой стороны, что самое главное для нас, для представителей рынка, чтобы мы могли гарантировать качество лекарственных препаратов, которые будут доставляться», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, осуществлять онлайн-продажу рецептурных препаратов можно, например, по QR-кодам.

Законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Эксперимент предложено провести в Белгородской и Московской областях, а также в Москве.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель Экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров в беседе с «Парламентской газетой» рассказал о мерах поддержки фармотрасли.