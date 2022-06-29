В ассоциации аптечных сетей поддержали идею продавать рецептурные лекарства онлайн

Короткая ссылка
Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева прокомментировала идею продавать рецептурные лекарства онлайн.
В ассоциации аптечных сетей поддержали идею продавать рецептурные лекарства онлайн
  • Gettyimages.ru

«Первое, что может обеспечить дистанционная продажа, — это удобство для покупателей, никаких других мотивов не может быть. С другой стороны, что самое главное для нас, для представителей рынка, чтобы мы могли гарантировать качество лекарственных препаратов, которые будут доставляться», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, осуществлять онлайн-продажу рецептурных препаратов можно, например, по QR-кодам.

Законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарствами опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Эксперимент предложено провести в Белгородской и Московской областях, а также в Москве.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья, руководитель Экспертного совета по вопросам регулирования оборота лекарственных средств и медицинских изделий Александр Петров в беседе с «Парламентской газетой» рассказал о мерах поддержки фармотрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить