В ФАО заявили, что России не грозит голод

Короткая ссылка
Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что российским гражданам не грозят проблемы с голодом.
В ФАО заявили, что России не грозит голод
  • РИА Новости

Об этом он сказал во время пресс-конференции «Продовольственная безопасность в России и мире: анализ доклада ООН»

«По российской статистике, то есть достаточно объективной и убедительной, у нас доля населения, испытывающая хронический голод, она составляла на 2019 год менее 2%, это практически пределы статистической погрешности, то есть 1,6%», — цитирует его РИА Новости.

Кобяков отметил, что «состояние отсутствия продовольственной безопасности испытывало до 6% населения».

«Если мы сравним эти цифры с мировыми показателями, Россия в этом плане страна сытая, благополучная и исторически голод преодолевшая», — заключил глава ФАО.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить