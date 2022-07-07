В ФАО заявили, что России не грозит голод

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что российским гражданам не грозят проблемы с голодом.

Об этом он сказал во время пресс-конференции «Продовольственная безопасность в России и мире: анализ доклада ООН»

«По российской статистике, то есть достаточно объективной и убедительной, у нас доля населения, испытывающая хронический голод, она составляла на 2019 год менее 2%, это практически пределы статистической погрешности, то есть 1,6%», — цитирует его РИА Новости.

Кобяков отметил, что «состояние отсутствия продовольственной безопасности испытывало до 6% населения».

«Если мы сравним эти цифры с мировыми показателями, Россия в этом плане страна сытая, благополучная и исторически голод преодолевшая», — заключил глава ФАО.

Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами.