В ФАО заявили, что России не грозит голод
- РИА Новости
Об этом он сказал во время пресс-конференции «Продовольственная безопасность в России и мире: анализ доклада ООН»
«По российской статистике, то есть достаточно объективной и убедительной, у нас доля населения, испытывающая хронический голод, она составляла на 2019 год менее 2%, это практически пределы статистической погрешности, то есть 1,6%», — цитирует его РИА Новости.
Кобяков отметил, что «состояние отсутствия продовольственной безопасности испытывало до 6% населения».
«Если мы сравним эти цифры с мировыми показателями, Россия в этом плане страна сытая, благополучная и исторически голод преодолевшая», — заключил глава ФАО.
Ранее генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост цен на продовольствие грозит катастрофой странам с низкими доходами.