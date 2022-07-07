Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может быть перенесено на осень
- РИА Новости
«Этого нельзя исключать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее предполагалось, что глава государства обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года.
В 2021 году Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию в апреле. Тогда он в том числе рассказал о мерах поддержки регионов и поручил кабмину подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.