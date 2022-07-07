Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может быть перенесено на осень

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию в 2022 году может быть перенесено на осень.
Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может быть перенесено на осень
  • РИА Новости

«Этого нельзя исключать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее предполагалось, что глава государства обратится с посланием к Федеральному собранию в начале 2022 года.

В 2021 году Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию в апреле. Тогда он в том числе рассказал о мерах поддержки регионов и поручил кабмину подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.

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