Специалисты Роскачества обнаружили паразитов в консервах из горбуши и нерки

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Специалисты Роскачества в ходе исследования обнаружили паразитов в консервах из горбуши и нерки.
Специалисты Роскачества обнаружили паразитов в консервах из горбуши и нерки
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что неживые личинки нашли в 15% исследуемой продукции — это в два раза меньше, чем в 2018 году.

Паразитов обнаружили в консервах из горбуши марок «Вкусные консервы», «Лента» и нерки «КитБай».

Ранее в разговоре с kp.ru профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, эксперт проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», доктор медицинских наук Нана Погосова рассказала о правилах питания для профилактики проблем с сердцем.

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