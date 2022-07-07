Специалисты Роскачества обнаружили паразитов в консервах из горбуши и нерки

Специалисты Роскачества в ходе исследования обнаружили паразитов в консервах из горбуши и нерки.

Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что неживые личинки нашли в 15% исследуемой продукции — это в два раза меньше, чем в 2018 году.

Паразитов обнаружили в консервах из горбуши марок «Вкусные консервы», «Лента» и нерки «КитБай».

Ранее в разговоре с kp.ru профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, эксперт проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», доктор медицинских наук Нана Погосова рассказала о правилах питания для профилактики проблем с сердцем.