Названы города России, жители которых чаще остальных покупают средства от аллергии

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Руководитель отдела управления категориями лекарственных средств и БАД «Сбер Еаптеки» Карина Каминская назвала города России, жители которых чаще остальных покупают средства от аллергии.
Названы города России, жители которых чаще остальных покупают средства от аллергии
  • Gettyimages.ru

В беседе с Life.ru она отметила, что чаще всего такие средства покупали жители Казани (+181%), Петербурга (+61%) и Твери (+23%).

Эксперт добавила, что объём продаж этого вида лекарств в годовом выражении вырос вдвое.

«Чаще всего россияне снимают аллергические проявления с помощью таблеток, оказывающих системное действие на организм... На втором по популярности месте — назальные капли: на них пришлось 20% продаж. На третьей строчке оказались жидкие формы лекарственных средств — 13% продаж в категории», — добавила Каминская.

Ранее в разговоре с URA.RU заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики кандидат биологических наук Наталья Половодова рассказала, как приготовить полезную окрошку.

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