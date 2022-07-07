Названы города России, жители которых чаще остальных покупают средства от аллергии

Руководитель отдела управления категориями лекарственных средств и БАД «Сбер Еаптеки» Карина Каминская назвала города России, жители которых чаще остальных покупают средства от аллергии.

В беседе с Life.ru она отметила, что чаще всего такие средства покупали жители Казани (+181%), Петербурга (+61%) и Твери (+23%).

Эксперт добавила, что объём продаж этого вида лекарств в годовом выражении вырос вдвое.

«Чаще всего россияне снимают аллергические проявления с помощью таблеток, оказывающих системное действие на организм... На втором по популярности месте — назальные капли: на них пришлось 20% продаж. На третьей строчке оказались жидкие формы лекарственных средств — 13% продаж в категории», — добавила Каминская.

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