Невролог Евдокимов перечислил факторы риска развития гипертонии

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Врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов рассказал, что к развитию гипертонии могут привести в том числе проблемы в шейном отделе позвоночника и нарушения работы почек.
Невролог Евдокимов перечислил факторы риска развития гипертонии
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«Наиболее частой причиной повышения давления является проблема в шейном отделе позвоночника. В классической кардиологии в первую очередь ставят нарушения работы почек, эндокринной системы — надпочечников, щитовидной железы, а также ожирение. Гипертония как симптом ещё может наблюдаться при различных хронических заболеваниях», — объяснил Евдокимов в беседе с URA.RU.

Он добавил, что гипертонию первой и второй степени можно устранить с помощью правильного лечения остеопатом или мануальным терапевтом.

Также побороть проблему помогут отказ от вредных привычек, умеренные физические нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха.

Ранее в беседе с kp.ru кардиолог, терапевт, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Владимир Бекетов рассказал о свойствах кофе.

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