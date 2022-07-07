Невролог Евдокимов перечислил факторы риска развития гипертонии
- Gettyimages.ru
«Наиболее частой причиной повышения давления является проблема в шейном отделе позвоночника. В классической кардиологии в первую очередь ставят нарушения работы почек, эндокринной системы — надпочечников, щитовидной железы, а также ожирение. Гипертония как симптом ещё может наблюдаться при различных хронических заболеваниях», — объяснил Евдокимов в беседе с URA.RU.
Он добавил, что гипертонию первой и второй степени можно устранить с помощью правильного лечения остеопатом или мануальным терапевтом.
Также побороть проблему помогут отказ от вредных привычек, умеренные физические нагрузки, соблюдение режима труда и отдыха.
Ранее в беседе с kp.ru кардиолог, терапевт, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России Владимир Бекетов рассказал о свойствах кофе.