Врач Хорол поддержала предложение ограничить продажу крепкого алкоголя в сезон жары
- РИА Новости
По мнению врача, в жару алкоголь повышает температуру тела человека и на организм ложится очень большая нагрузка.
«Повышение температуры тела — это усиление всех обменных процессов, усиление работы сердца. Человек может не выдержать и просто погибнуть», — предупредила Хорол.
Она также отметила, что запрет на продажу алкоголя — «это совершенно правомочно».
«Я бы совсем ограничила это дело (продажу алкоголя в летний период. — RT)», — добавила врач.
Ранее Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в жару.
Кардиолог Гаврилова посоветовала отказаться от употребления алкоголя, кофе и жирной, тяжёлой пищи в жару.