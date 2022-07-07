Врач Хорол поддержала предложение ограничить продажу крепкого алкоголя в сезон жары

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Анастасия Белоусова
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева ограничить продажу крепкого алкоголя в прибрежных и парковых зонах в летний период.
Врач Хорол поддержала предложение ограничить продажу крепкого алкоголя в сезон жары
  • РИА Новости

По мнению врача, в жару алкоголь повышает температуру тела человека и на организм ложится очень большая нагрузка.

«Повышение температуры тела — это усиление всех обменных процессов, усиление работы сердца. Человек может не выдержать и просто погибнуть», — предупредила Хорол.

Она также отметила, что запрет на продажу алкоголя — «это совершенно правомочно».

«Я бы совсем ограничила это дело (продажу алкоголя в летний период. — RT)», — добавила врач.

Ранее Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в жару.

Кардиолог Гаврилова посоветовала отказаться от употребления алкоголя, кофе и жирной, тяжёлой пищи в жару.

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